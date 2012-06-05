Оптимизация файлов-картинок

Проект закончен раньше сроков! Отличный программист! Отличный человек! Очень тщательно и скрупулезно тестировал, все ошибки исправлялись мгновенно, очень много доработок и добавлений выполнены сверх тех. задания! Никакого нытья ... а вот этого не было в тех. задании.... человек понимает, что не возможно учесть все моменты при написании тех задания, как правило всплывают моменты которые даже не возможно предвидеть. Всем рекомендую! Очень понравилась работать с Андреем. Надеюсь не последняя наша работа, потому как работы у меня еще будет очень много! Спасибо Андрей за ваш профессионализм!