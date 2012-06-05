Лимит скачиваний для каждой группы DLE 9.6

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки89 просмотров

Нужно сделать лимит скачиваний аттачментов, прикрепленных к новостям.

Настройки выставляются для каждой группы отдельно – Лимит скачиваний в день и общий лимит для самой группы. Лимит обнуляется только при смене группы. Если юзер скачивает из какой-то одной категории (любой) указанное мной кол-во работ, то я получаю уведомление об этом на почту, это нужно для контроля выкачивания работ с сайта. Сделать блок на main.tpl чтобы выводилась статистика. Плюс чтобы в профиле юзеров отображались ссылки на скачанные работы, при желании админ может чистить лог ссылок. Все показано на скриншотах.

Обязательно указывайте стоимость выполнения работы и сроки.

DLE
13 лет назад
Gelecia93
Валерия 
34 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров