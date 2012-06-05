Необходим кредитный калькулятор по типу http://mfo-kirov.ru/ - очень понравился https://www.mfobanking.ru/ 1. Калькулятор должен быть выполнен в виде плагина к wordpress 3.4.х, параметры-зависимости должны настраиваться в админке. 2. ...
Скопировать сайт полностью и залить на наш хост
Скопировтаь определенный сайт включая перелинковку и залить его на хостинг на наш домен.
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