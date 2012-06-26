Написать граббер всех товаров с сайта

Сосканировать каталог товаров с сайта автоаксессуаров, выгрузить в ексель. Полное описание - html text, картинка - ссылка на сайт, артикул - цифры в конце адреса товара. Цена товара и наличие - появляется после авторизации (логин, пароль дадим после определения исполнителя).

Название сайта и шапка для выходного файла в приложении

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