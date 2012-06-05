Написать функцию обработки опроса в форме

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Закрыт4 заявки122 просмотра

Здравствуйте!

Нужен обработчик, который бы проверял, есть ли данные в поле *Свой вариант* (см. пример), и если есть, то отменить нажатие кнопки (если оно было). Подробности в личку. Оплата только по карте Visa или в Москве наличными.

13 лет назад
lavinga
48 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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