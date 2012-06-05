Сделать флеш-приложение для редактирования фото

Нужно сделать флеш приложение для загрузки и редактирования фотографий.

1. Посетитель может загрузить со своего компьютера фотографию.

2. Согласно переданной во флеш переменной с сервера загружается шаблон пнг с прозрачностью. Он находится поверх фотографии загруженной посетителем.

3. Посетитель также может поверх всего поставить редактируемый текст.

4. Посетитель может изменять размер фотографии путем перетаскивания с угол изображения.

5. Может применить инструмент кроп.

6. После нажатия кнопки сохранить на сервере сохраняются два изображения вся композиция изображение + шаблон + текст., второе изображение чистая фотография загруженная пользователем но откропленная и с измененным размером.

Пишите пожалуйста, срок и цену.

Если есть вопросы пишите в скайп, мой скайп brndcrte

Смотрите скрин с объяснением.