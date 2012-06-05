В Vamshop есть косяк с переводом валюты. В карточке товара цены отображаются нормально, а при оформлении заказа неправильно, соответственно и при просмотре оформленного заказа. В прилагаемых скринах все видно.
Сделать флеш-приложение для редактирования фото
Нужно сделать флеш приложение для загрузки и редактирования фотографий.
1. Посетитель может загрузить со своего компьютера фотографию.
2. Согласно переданной во флеш переменной с сервера загружается шаблон пнг с прозрачностью. Он находится поверх фотографии загруженной посетителем.
3. Посетитель также может поверх всего поставить редактируемый текст.
4. Посетитель может изменять размер фотографии путем перетаскивания с угол изображения.
5. Может применить инструмент кроп.
6. После нажатия кнопки сохранить на сервере сохраняются два изображения вся композиция изображение + шаблон + текст., второе изображение чистая фотография загруженная пользователем но откропленная и с измененным размером.
Пишите пожалуйста, срок и цену.
Если есть вопросы пишите в скайп, мой скайп brndcrte
Смотрите скрин с объяснением.
Заявки фрилансеров
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