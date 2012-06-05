В Vamshop есть косяк с переводом валюты. В карточке товара цены отображаются нормально, а при оформлении заказа неправильно, соответственно и при просмотре оформленного заказа. В прилагаемых скринах все видно.
Внести доработки на сайты
Добрый день
В приложении список сайтов и список изменений,
которые нужно в них внести.
Спасибо
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