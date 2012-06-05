Для медиаплеера Dune HD (http://dune-hd.com/) необходимо разработать Flash-оболочку для удобного выбора и запуска фильмов. Устройство работает с Flash Lite, поэтому интерфейсную часть можно тестировать на компьютере без начилия самого девайса.

SWF-файлы должны будут брать данные из готовых XML-файлов и набора JPG/PNG файлов и визуализировать выбор фильмов. Пример на http://www.youtube.com/watch?v=8owFA58IHls

Стоимость работы договорная.