В Vamshop есть косяк с переводом валюты. В карточке товара цены отображаются нормально, а при оформлении заказа неправильно, соответственно и при просмотре оформленного заказа. В прилагаемых скринах все видно.
Модуль регистрации
Жмем на https://www.visaservices.firm.in/Poland-Ukraine/Ukranian/scheduleanappointment.html нужно только - "Призначити дату подачі документів"
далее: "Візовий Сервіс Центр" - без изменений \ "Мета візиту" только "Подача документiв"
далее: "Кількість заявників" - до 5 \ "Візова категорія" - без изменений, кроме даты - ее нет!
далее: "Реєстрація E-mail адреси" - пароль не нужен!
далее: "Дані заявника" - аналогично оригиналу + добавить дату въезда, без кода подтверждения! ВСЕ!
далее: не нужно!
Данная форма отправляется на мой email + всплывающее сообщение о успешной регистрации
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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