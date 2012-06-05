Программирование php. Парсинг.

Требуется программист со знанием php. Опыт работы от 1 года. Необходимо сделать парсинг результатов поиска нескольких сайтов. Результаты поиска идентичны, парсинг для одного из них уже написан  нужно будет лишь подстраивать его (при необходимости) под другие сайты с учетом его особенностей или же просто сверить что для данного сайта с помощью этого парсинга все данные собираются правильно. Сборка сайтов. Сотрудничество с программистом. При успешной работе возможно продолжительное сотрудничество!