Сбор информации с сайта

В интернете есть сайт броузерной игры, некую статистику с которого мы бы хотели забить в свою БД. Естественно, собирать инфу по каждому конкретному объекту — неподъемная работа.

Нам нужно доработать скрипт, который сканирует сайт и заливает необходимую информацию с сайта игры в БД.

Хотя оплата и небольшая, обещаю оставить очень положительный отзыв программисту, который успешно выполнит эту задачу, подняв таким образом его конкурентоспособность.

P.S. Подробности в привате. А в прикрепленном файле файлы скрипта требующего доработки.