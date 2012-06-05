Требуется написать парсер.

Скрипт для парсинга контента с видеосервиса ivi.ru и последующего автопостинга на сайт на вордпрессе.

Скрипт-парсер вытягивает: название/название на английском/жанр/год/страна/продолжительность/описа ние/режисер/актеры/рейтинг с кинопоиска/ссылка на постер/id фильма. Затем заносит эти данные в промежуточную, рабочую таблицу.

Скрипт-постер вытягивает все эти данные из этой рабочей таблицы и постит фильмы на наш сайт (со всей информацией, с раскладыванием по custom fields). Скрипт должен уметь соотносить категории сайта-донора и нашего сайта. При отсутствии категории у нас – автоматически ее создавать. Плюс должен поддерживать отложенную публикацию (т.е. весь объем постов должен разноситься на определенный срок (задается при постинге), по опред.кол-ву постов в день).

Исполнителям: интересует цена и сроки. Без этого оставлять заявку бесполезно.