Есть интернет-магазин unikicks(точка)ru. Нужно поставить простой виджет выбора постамата. Вся информация в прикрепленном файле. Движок интернет-магазина: Synergy (на основе Spree) http://synergycommerce.ru/ Желательно, если у вас был опыт работы ...
Доработка модуля магазина. Joomla
Требуется доработать модуль корзины товаров (оформление заказа).
Есть PSD макет.
Нужно доделать анкетную форму и прикрутить webmoney, yandex money (возможно банковский перевод) и сделать чтобы при оформлении заказа на почту приходило письмо со всеми данными о человеке и товаре который он купил.
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