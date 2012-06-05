Доработка модуля магазина. Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка110 просмотров

Требуется доработать модуль корзины товаров (оформление заказа).

Есть PSD макет.

Нужно доделать анкетную форму и прикрутить webmoney, yandex money (возможно банковский перевод) и сделать чтобы при оформлении заказа на почту приходило письмо со всеми данными о человеке и товаре который он купил.

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Joomla
13 лет назад
RuzzWelt
35 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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