Перенос сайта с DLE на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок141 просмотр

Нужно перенести сайт с DLE на Joomla с сохранением всего функционала. все подробности в ЛС

DLEJoomla
13 лет назад
pasha132
Павел 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

yramarad31
Юра 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

yramarad31
Юра 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад