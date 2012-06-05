Подправить сайт на Joomla 2.5

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Закрыт4 заявки84 просмотра

По времени в пределах получаса.

1) Перевести на русский один заголовок

2) Исправить кодировку одной страницы

3) Сделать так, чтобы материалы на главной странице при нажатии на кнопку "Подробнее" открывались с верхнего края главной страницы, а не с середины

Joomla
13 лет назад
nmagazin
Сергей 
61 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

developclub
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-2)
13 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

developclub
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-2)
13 лет назад