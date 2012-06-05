Подключить виджет Pickpoint на Ruby

Есть интернет-магазин unikicks(точка)ru.

Нужно поставить простой виджет выбора постамата. Вся информация в прикрепленном файле.

Движок интернет-магазина: Synergy (на основе Spree) http://synergycommerce.ru/

Желательно, если у вас был опыт работы с этими системами.

Схема оплаты: 10% сразу, 40% после выполнения, 50% после теста (возможно придется сделать кое-какие поправки и изменения)