Подключить виджет Pickpoint на Ruby

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка129 просмотров

Есть интернет-магазин unikicks(точка)ru.

Нужно поставить простой виджет выбора постамата. Вся информация в прикрепленном файле.

Движок интернет-магазина: Synergy (на основе Spree) http://synergycommerce.ru/

Желательно, если у вас был опыт работы с этими системами.

Схема оплаты: 10% сразу, 40% после выполнения, 50% после теста (возможно придется сделать кое-какие поправки и изменения)

Ruby
13 лет назад
JD57
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

tarc
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

tarc
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад