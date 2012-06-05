Доработка сайта на фреймворке

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки124 просмотра

Требуется внести несколько изменений в сайт. Написан на фреймворке (http://codeigniter.com). Подробное ТЗ в приложении. Вопросы в личку.

13 лет назад
Zigfrid-N
Павел 
51 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

grf
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

grf
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад