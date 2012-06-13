Переработка каталога ModX в магазин с корзиной

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки124 просмотра

необходима доработка каталога в магазин с корзиной.

бекап каталога я сброшу.

что нужно доработать в магазине:

рейтинги товара — (звездочки для сниппета google.com/webmasters/tools/richsnippets?url=http%3A%2F%2Fwww.urbanspoon.com%2fr%2f23%2f1600592%2fre

staurant%2FPoint-Breeze%2FAlma-Pan-Latin-Kitchen-Pittsburgh)

отзывы — на дискусе через учетки OpenID yahoo facbook twitter google

картинки большие в полном товаре + доп.фото (с увеличением при клике) + (код из richsnippet - я дам)

видео (код также из richsnippet - я дам)

4 характеристики для фильтров товаров

кнопки твит, лайк http://api.yandex.ru/share/

доработка на хосте исполнителя, срок - 3 дня.

цена - 125 долл.

MODX
13 лет назад
SeasonID
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ezodoc
44 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов
13 лет назад
$125
3 дня
Все сделал хорошо и почти вовремя. По указаниям сделал все доделки. Очень хорошо разбирается в модХ. Рекомендую.
всё нормально

Заявки фрилансеров

ezodoc
44 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов
13 лет назад

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