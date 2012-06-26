Скрипт регистрации. Приватно для Макарова Игоря

Обращался к многим исполнителям, но хочу сказать мне повезло, что я начал работать с Игорем, у человека растут руки из нужного места, всё сделано раньше срока, давались дельные советы по достижению наилучшего результата. Работа сделана на 200% Планирую и дальше работать, спасибо! :-)