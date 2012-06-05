2 сайта несложных

требуются исполнители на подготовку 2-х сайтов визиток

1 сайт есть верстка и весь контент, нужно одеть на админку и заполнить - страниц 10 в общей сложности

2 сайт верстка в разработке, контент не весь. Нужно будет одеть на админку (скрин во вложении)

Движок на усмотрение исполнителя.

два типа страниц - главная и внутренняя