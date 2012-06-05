Есть интернет-магазин unikicks(точка)ru. Нужно поставить простой виджет выбора постамата. Вся информация в прикрепленном файле. Движок интернет-магазина: Synergy (на основе Spree) http://synergycommerce.ru/ Желательно, если у вас был опыт работы ...
Скрипт грузоперевозок.
Интересует приобретение (желательно готового-проверенного временем-надёжного ) или разработка, скрипта грузоперевозок. ТЗ не выкладываю, т.к. надеюсь на приобретение готового. Видел всякие варианты и стоимость, поэтому определяться в бюджете сразу не буду.
Заинтересованным скину ссылки на сайты, которые по моему мнению отвечают нужным требованиям.
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