Скрипт грузоперевозок.

Интересует приобретение (желательно готового-проверенного временем-надёжного ) или разработка, скрипта грузоперевозок. ТЗ не выкладываю, т.к. надеюсь на приобретение готового. Видел всякие варианты и стоимость, поэтому определяться в бюджете сразу не буду.

Заинтересованным скину ссылки на сайты, которые по моему мнению отвечают нужным требованиям.