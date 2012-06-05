Скрипт грузоперевозок.

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Закрыт4 заявки232 просмотра

Интересует приобретение (желательно готового-проверенного временем-надёжного ) или разработка, скрипта грузоперевозок. ТЗ не выкладываю, т.к. надеюсь на приобретение готового. Видел всякие варианты и стоимость, поэтому определяться в бюджете сразу не буду.

Заинтересованным скину ссылки на сайты, которые по моему мнению отвечают нужным требованиям.

13 лет назад
floristik
55 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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