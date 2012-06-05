Сервис на KOHANA

Есть дизайн! По дизайну будет понятное ТЗ. Необходимо сверстать, и раскидать все по контролерам и моделям для вывода через роутер. Другими словами натянуть на КОХАНа. + реалезация админки!

Просьба оставлять заявки, только тем кто работает с данным фреймворком на высоком уровне.

Делать будем не сайт визитку!

Сервис будет использовать AJAX и различные методы.

Все остальное в личку!