Запуск js скрипта при клике на ссылку

Кроссбраузерно, используем javascript. При клике на любую ссылку на странице сравниваем ссылку с заданным регулярным выражением. Если совпадает - подгружаем скрипт в виде . И скрипт должен после подгрузки начать выполняться. Скрипт script.js чужой править его мы не можем. При повторном клике на эту или другую ссылку того же вида - уже просто запуск подгруженного скрипта. При рефреше страницы - тоже самое.