Сканирование позиций Яндекс и Гугл

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки135 просмотров

Требуется написать программу которая будет сканировать позиции поисковых запросов для сайтов в ПС Яндекс и Google.

Принцип работы:

В программе будет возможность добавления сайта и запросов к нему.

Сайты и запросы будут храниться в XML файлах (один XML это один сайт и все его запросы и позиции).

В INI можно хранить список всех XML.

При запуске программы считываем все XML и выводим их в виде закладок например (закладка – УРЛ сайта).

В каждой закладке – список запросов и:

- позиции сайта за последние 5 апдейтов

- статистика запросов по Вордстат в кавычках и без (собирается один раз)

- 3 дополнительные колонки: лучшие позиции (за все время), худшие (за все время), первоначальные (после первого сканирования)

Также необходимо учесть дополнительные настройки программы для работы через прокси-сервер, и возможные задержки между обращениями к поисковой системе.

Среда разработки: Delphi 7.

Рекомендуемые компоненты: ICS.

Жду ваши предложения по реализации, срокам и цене.

Delphi
13 лет назад
NeedYourHelp
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад

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Нет заявок фрилансеров

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