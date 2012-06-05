Нужен человек, неплохо знающий Яндекс XML и Bing API Search. С их помощью необходимо создать по одному php файлу (всего 2), которые будут выдавать выдачу по определенному запросу (прописывается в query в ссылке, с определенными ...
Сканирование позиций Яндекс и Гугл
Требуется написать программу которая будет сканировать позиции поисковых запросов для сайтов в ПС Яндекс и Google.
Принцип работы:
В программе будет возможность добавления сайта и запросов к нему.
Сайты и запросы будут храниться в XML файлах (один XML это один сайт и все его запросы и позиции).
В INI можно хранить список всех XML.
При запуске программы считываем все XML и выводим их в виде закладок например (закладка – УРЛ сайта).
В каждой закладке – список запросов и:
- позиции сайта за последние 5 апдейтов
- статистика запросов по Вордстат в кавычках и без (собирается один раз)
- 3 дополнительные колонки: лучшие позиции (за все время), худшие (за все время), первоначальные (после первого сканирования)
Также необходимо учесть дополнительные настройки программы для работы через прокси-сервер, и возможные задержки между обращениями к поисковой системе.
Среда разработки: Delphi 7.
Рекомендуемые компоненты: ICS.
Жду ваши предложения по реализации, срокам и цене.
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