Плавающий баннер на JQuery

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки133 просмотра

Я делаю графический баннер и вписываю его в скрипт. Что мне конкретно нужно: вот пример http://pogoda.ngs.ru/ только чтобы при нажатии просто открывалась отдельная страница.

jQuery
13 лет назад
fernand
Иванов 
44 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

TBicTep
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Сергей реализовал всю работу гораздо быстрее, чем было заявлено в задании. А главное очень качественно. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Рекомендую

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TBicTep
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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