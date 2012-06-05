Нужен человек, неплохо знающий Яндекс XML и Bing API Search. С их помощью необходимо создать по одному php файлу (всего 2), которые будут выдавать выдачу по определенному запросу (прописывается в query в ссылке, с определенными параметрами, прописываются дальше через &) в определенном формате json.