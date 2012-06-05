Я делаю графический баннер и вписываю его в скрипт. Что мне конкретно нужно: вот пример http://pogoda.ngs.ru/ только чтобы при нажатии просто открывалась отдельная страница.
Доработка шаблона
Требуется опытный программист, способный качественно и в короткий срок выполнить доработку шаблона на joomla 2.5 согласно ТЗ. От Вас ждем сроки и стоимость выполнения работы.
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