Необходимо добавить на сайт раздел фотогалерея. С возможностью выкладывать туда фото. Сайт простой, движок самописный. Галерея нужна самая простая без поиска, лишних иконок и тд. Пример галереи могу скинуть в личку. От вас цена с ...
SimplaCMS - выборка товаров в категории (поиск)
Здравствуйте, ув. разработчики!
Для интернет магазина на базе SimplaCMS требуется разработать модуль (функционал) расширенного поиска товаров в категории с использованием технологии AJAX.
Техническое задание в приложении.
В заявке указывайте сроки и реальную стоимость.
Заранее благодарен!
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