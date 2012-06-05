Здравствуйте, ув. разработчики! Для интернет магазина на базе SimplaCMS требуется разработать модуль (функционал) расширенного поиска товаров в категории с использованием технологии AJAX. Техническое задание в приложении. ...
Парсер сайта авто.ру/авито.ру
Необходим парсер авто.ру / авито.ру. Требуется парсить новые объявления из базы AUTO.RU (главное те, которые уже есть в базе но не учавствуют в поиске) с поддержкой настраиваемых фильтров, заданием шаблонов поиска, выводом результатов поиска в виде HTML + оповещение звуком о новом объявлении и оповещении по e-mail. Рассмотрю также варианты готовой реализации данного проекта.
Добавление:
Суть заключается в следующем:
При публикации объявления на авто.ру, объявление отображается на сайте не сразу, однако если мы опубликуем объявление, буквально сразу мы видим у него от 3 и более просмотров на сайте. Это результат работы парсера объявлений, примерно такой парсер и необходим - нужно видеть объявления, которые уже есть в базе, но которых еще нет в поиске.
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