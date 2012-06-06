Реализовать программную часть на PHP+MySQL

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок824 просмотра

1. Использовать PHP 5, CodeIgniter-framework.

2. Описание данных, логики работы приводится в файле.

3. Необходимо реализовать только бизнес-логику и управление данными сайта. Все что, связано с презентацией сайта(View в терминах MVC) не требует реализации. Уровень презентации должен быть реализован в таком объеме, чтобы можно было выполнить тестирование бизнес-логики сайта.

CodeIgniterMySQLPHP
13 лет назад
T333
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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