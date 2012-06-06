Парсер объявлений о продаж автомобилей с сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки165 просмотров

Как и другому челу, необходим парсер авто.ру и ИЗ РУК В РУКИ авто

Требуется парсить новые объявления из базы AUTO.RU и из ИЗ РУК В РУКИ авто (в том числе те, которые уже есть в базе, но не учавствуют в поиске) с поддержкой настраиваемых фильтров по определенным маркам, заданием шаблонов поиска, выводом результатов поиска в виде HTML. Рассмотрю варианты.

HTML
13 лет назад
lolik80
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров