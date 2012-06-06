Парсер объявлений о продаж автомобилей с сайтов

Как и другому челу, необходим парсер авто.ру и ИЗ РУК В РУКИ авто

Требуется парсить новые объявления из базы AUTO.RU и из ИЗ РУК В РУКИ авто (в том числе те, которые уже есть в базе, но не учавствуют в поиске) с поддержкой настраиваемых фильтров по определенным маркам, заданием шаблонов поиска, выводом результатов поиска в виде HTML. Рассмотрю варианты.