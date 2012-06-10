SimplaCMS - скидочная система

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки137 просмотров

Здравствуйте, ув. разработчики!

Для интернет магазина на базе SimplaCMS требуется разработать модуль (функционал) скидочной системы.

Техническое задание в приложении.

В заявке указывайте сроки и реальную стоимость.

Заранее благодарен!

13 лет назад
OnArsy
Арсен 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

proffil
Артем 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$60
2 дня
Отлично сработали по данному проекту. Уверен что это лишь начало длительного и продуктивного сотрудничества.
Приятно было поработать быстро и продуктивно. Арсен - внимательный и терпеливый заказчик. Совместными усилиями внесли нудные правки и получили качественный продукт.

Заявки фрилансеров

proffil
Артем 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад