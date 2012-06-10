Здравствуйте, ув. разработчики! Для интернет магазина на базе SimplaCMS требуется разработать модуль (функционал) расширенного поиска товаров в категории с использованием технологии AJAX. Техническое задание в приложении. ...
SimplaCMS - скидочная система
Здравствуйте, ув. разработчики!
Для интернет магазина на базе SimplaCMS требуется разработать модуль (функционал) скидочной системы.
Техническое задание в приложении.
В заявке указывайте сроки и реальную стоимость.
Заранее благодарен!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $1000
1. Использовать PHP 5, CodeIgniter-framework. 2. Описание данных, логики работы приводится в файле. 3. Необходимо реализовать только бизнес-логику и управление данными сайта. Все что, связано с презентацией сайта(View ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется компонент бронирования Bookit для Joomla 1.5 solidos.ru Что требуется доработать: 1. В календаре убрать: в ожидании, Other 2. При выборе кол-ва чел в номере, должна изменяться цена. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Как и другому челу, необходим парсер авто.ру и ИЗ РУК В РУКИ авто Требуется парсить новые объявления из базы AUTO.RU и из ИЗ РУК В РУКИ авто (в том числе те, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходим парсер авто.ру / авито.ру. Требуется парсить новые объявления из базы AUTO.RU (главное те, которые уже есть в базе но не учавствуют в поиске) с поддержкой настраиваемых фильтров, заданием шаблонов поиска, выводом результатов поиска в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $40
Вот ссылка на тз на гугл документс: https://docs.google.com/document/d/1MyjxhK4fxyBe46a563IrRLA9RsWo1l8KfCWrhv2KJj8/edit Если не открывается попробуйте через ие.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужно доработать сайт известной марки. Достойное дополнение к вашему портфелю. Детали в скайпе - lp_funkyВеб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо добавить на сайт раздел фотогалерея. С возможностью выкладывать туда фото. Сайт простой, движок самописный. Галерея нужна самая простая без поиска, лишних иконок и тд. Пример галереи могу скинуть в личку. От вас цена с ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать простой парсер ЯндексМаркета для сбора информации о рейтингах магазинов. Аналогичный опыт желателен.Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написать программу которая будет сканировать позиции поисковых запросов для сайтов в ПС Яндекс и Google. Принцип работы: В программе будет возможность добавления сайта и запросов к нему. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад