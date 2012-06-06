ModX - функционал админки

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Закрыт1 заявка137 просмотров

Здравствуйте.

Нужно изменить вывод шаблонов в админке. Подробнее в личной переписки. Задача нетривиальная на мой взгляд, нужно что-бы вы хорошо разбирались в движке.

MODX
13 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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