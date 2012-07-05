Нужно создать flash player для портала

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок194 просмотра

Нужно создать flash player для портала:

дизайн, разрешение, кнопки.

Цену предлагайте, вменяемую...

13 лет назад
golop
Леон 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

UWEL
44 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$150
2 дня
Было приятно взаимодействовать. Решение вопросов производилось оперативно, несмотря на возникавшие трудности. Рекомендую.
Рекомендую сотрудничество с Леоном. В работе Леон проявил себя как честный и ответственный работодатель. Сам предложил доплатить за непредусмотренные тех. заданием правки. Сотрудничать было полезно и интересно.

Заявки фрилансеров

UWEL
44 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад