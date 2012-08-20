Интернет-магазин (server-side)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок327 просмотров

Здравствуйте!

Требуется написать серверную часть(PHP) и пользовательскую часть(AJAX+JSON) интернет-магазина.

Проект достаточно небольшой, и не должен вызвать трудности.

Сразу скажу, чтобы Вы не пугались, AJAX+JSON нужен только в трех местах:

а) форма поиска по каталогу;

б) форма "задать вопрос о товаре";

в) оформление заказа.

Основные требования к серверной части:

1) вывод главной и пр. страниц (в админке - их редактирование);

2) работа каталога (в админке - добавление/изменение/удаление товаров, производителей, категорий);

3) оформление заказа (в админке - просмотр/редактирование/удаление заказа);

4) экспорт каталога в Яндекс.Маркет (надо обсуждать).

Естественно нужно: ЧПУ, keywords и пр. SEO дрябедень.

Никаких готовых движков - тут не так много задач(только если он написан Вами).

Нужен ответственный исполнитель, готовый к проявлению инициативы и последующему сотрудничеству.

Оплата Яндекс.Деньгами или картами WMZ.

AJAXPHP
13 лет назад
dkuzevanov
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

smirnov-expert
Александр 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$1300
10 дней
Очень рад нашему сотрудничеству с Александром! Работа выполнена качественно на профессиональном уровне и в срок. Надеюсь на будущее сотрудничество! Советую данного исполнителя.
За время работы с Заказчиком не было ни минуты дискомфорта. Оперативно и развернуто отвечает на все вопросы, демонстрируя огромную заинтересованность и убеждение в том, что качественный продукт может быть разработан только тогда, когда Заказчик и Исполнитель работают вместе. Дмитрий зарекомендовал себя как честный и порядочный Заказчик, буду рад сотрудничать с ним в будущем.

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smirnov-expert
Александр 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад