Интернет-магазин (server-side)

За время работы с Заказчиком не было ни минуты дискомфорта. Оперативно и развернуто отвечает на все вопросы, демонстрируя огромную заинтересованность и убеждение в том, что качественный продукт может быть разработан только тогда, когда Заказчик и Исполнитель работают вместе. Дмитрий зарекомендовал себя как честный и порядочный Заказчик, буду рад сотрудничать с ним в будущем.