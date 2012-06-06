1. Использовать PHP 5, CodeIgniter-framework. 2. Описание данных, логики работы приводится в файле. 3. Необходимо реализовать только бизнес-логику и управление данными сайта. Все что, связано с презентацией сайта(View ...
Вывести из форума темы на сайт
Здравствуйте.
Есть сайт (принт скрин с в приложении),там две кладки новости и форум.
Форум Phpbb.
Надо что бы при клике на форум выводились три последние темы,так же как сейчас выводятся новости.
Сайт на чистом ПХП на самописной админке,все доступы предоставлю.
Где что лежит тоже объясню.
Срок -сегодня.
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