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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Все ок.
$90
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена в заявленный срок! Отличный исполнитель! Рекомендую!
$50
10 баллов
13 лет назад
Без проблем разобрался в чужом коде. Сделал все вовремя. А самое главное -- подошел к работе ответственно. Приятно работать с человеком, который относится к заказчику не как к врагу, а как к тому, с кем делаешь общее дело. Рекомендую.
$100
10 баллов
13 лет назад
Справился четко в срок, спасибо.
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3 отзыва
от $10
от 1 дня
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1 отзыв
от $200
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1 отзыв
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