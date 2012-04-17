yger

Юрий yger

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

kerr
39 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Выгрузка в Яндекс Маркет
Все ок.
Спасибо! Рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
nexteg
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$90
10 баллов
13 лет назад
Сайт-визитка
Работа выполнена в заявленный срок! Отличный исполнитель! Рекомендую!
Спасибо! Рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
Mayar
Майя 
41 год
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Соединить регистрацию на сайте и на форуме phpbb
Без проблем разобрался в чужом коде. Сделал все вовремя. А самое главное -- подошел к работе ответственно. Приятно работать с человеком, который относится к заказчику не как к врагу, а как к тому, с кем делаешь общее дело. Рекомендую.
Спасибо! Рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
WBSM
Иван 
44 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Написать или подключить два скрипта
Справился четко в срок, спасибо.
Спасибо! Рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $50
от 2 дней
нет рейтинга