Верстка нескольких страниц (главной и внутренних)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок305 просмотров

Уважаемые фрилансеры, нужна верстка страниц. Предварительные макеты — www.gystudio.ru/arc.zip.

PSD — выбранному исполнителю.

Верстка должна быть валидной, кроссбраузерной.

На выходе должно получиться:

папка css (в ней файл стилей и папка с нарезанными изображениями) + html — файлы страниц

Оплата - только wmr

Без предоплаты.

CSSHTML
13 лет назад
yger
Юрий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров