Поправить вёрстку на MODX, evo

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки139 просмотров

поправить вёрстку на modx, добавить недостающие кнопки, и.т.д.

MODX
13 лет назад
julpromy
Юлия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

bonzaznob
Олег 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$40
2 дня
Быстро выполнил работы которые смог сделать. Можно работать :).
Чётко поставленная задача, моментальная своевременная оплата. Приятно было поработать, спасибо!

Заявки фрилансеров

bonzaznob
Олег 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад