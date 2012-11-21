Дивная верстка 2-х страниц

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок249 просмотров

Требуется валидная верстка 2х страниц HTML+CSS+ jquery

Оплата WebMoney

CSSHTMLjQuery
13 лет назад
trashpoland
Настя 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
13 лет назад
$20
1 день
В целом работой доволен, будем сотрудничать еще.

Заявки фрилансеров

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
13 лет назад

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