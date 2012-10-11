HTML-верстальщик

Добрый день.

Проект финансового интерактивного сайта для пользователя.

Нужно сверстать заглушку на сайт. Так что бы не плыло в разных браузерах.

Далее заняться сайтом.

Особые требования:

Хорошие знания: HTML5, СSS3, кросбраузерная верстка. Умение создавать легкий и структурный код.

Забота о конечном user experiance.

От вас несколько часов в день. Оплата по результатам в конце каждой недели.

Нужны ваши работы для четкого понимания совместимости.