Верстка сайта на WordPress

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок130 просмотров

Здравствуйте веб-мастера!

Задача следующая:

Реализовать готовый дизайн.

Наполнить текстом и фотографиями (до 10 текстов и до 20 фоток).

Загрузить его на хостинг.

Из функций: поиск и плагин соц. сети.

Тот кто осмелится:) сделать "табулятор"/"закладки" получает преимущество в моем выборе.

Сам сайт прост: шапка, горизонтальное меню, вертикальное меню, контент часть и футер.

Бюджет 70$.

Сроки до пятницы.

WordPress
13 лет назад
wb-work
Сергій 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$70
2 дня
Алексей отличный исполнитель! Сделал все было необходимо + предложил свои решения. Работа была выполнена в сроки со включая доп работы! Рекомендую!
Приятно было работать, четкое постановления задачи. Своевременная оплата, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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