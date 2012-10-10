Нужно сверстать сайт онлайн фильмов. Главная страница и страница второго уровня. С Вас отзывы, портфолио. - HTML5 + CSS3 - JS, jQuery не использовать, весь код на html5 + css3 - Кроссбраузерность ...
Верстка сайта
Есть готовый сайт, надо подправить дизайн чтобы ровнехонько везде все было и аккуратно, изменить дизайн цвета и внешний вид, сделать посовременнее и удобнее. Глобальных правок делать не надо. Добавить нормальные выпадающие окна, оживить его и придать товарный вид. Вся верстка без функционала находится здесь http://buhonline.auto.bz/ доступ к внутренним страницам дам!
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