Поправить JS-форму для IE

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка123 просмотра

Необходимо поправить форму для отображения в браузере Internet Explorer

Во всех браузерах отображается верно, в IE все криво.

JavaScript
13 лет назад
ulenka
Юлия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ozadoch
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

ozadoch
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад