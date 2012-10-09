Исправить отображение сайта в IE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки114 просмотров

Сайт voltmarket.ru после новой верстки плохо отображается в IE. Нужно исправить эту ошибку и некоторые другие. Движок Oscommerce

13 лет назад
alexolit
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров