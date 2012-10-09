Проверить кроссбраузерность и валидность верстки. По возможности протестировать на iPhone и iPad. Выполнить нужно сегодня
Одеть дизайн на интернет-магазин
Есть дизайн для магазина и есть движок самого магазина Simpla. Задача — настроить движок в этом дизайне.
Макеты уже сверстаны, но есть PSD, если нужно будет что-то подправить.
Можно будет делать сразу на хостинге или можно локально, как удобнее.
Дизайн — http://themeforest.net/item/shopping-ecommerce-html-template/1343474?sso?WT.ac=category_item&WT.seg_1=category_item&WT.z_author=minimalthemes
Движок — http://simplacms.ru/
Предлагайте, пожалуйста, стоимость работы и сроки.
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