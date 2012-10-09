Одеть дизайн на интернет-магазин

Есть дизайн для магазина и есть движок самого магазина Simpla. Задача — настроить движок в этом дизайне.

Макеты уже сверстаны, но есть PSD, если нужно будет что-то подправить.

Можно будет делать сразу на хостинге или можно локально, как удобнее.

Дизайн — http://themeforest.net/item/shopping-ecommerce-html-template/1343474?sso?WT.ac=category_item&WT.seg_1=category_item&WT.z_author=minimalthemes

Движок — http://simplacms.ru/

Предлагайте, пожалуйста, стоимость работы и сроки.