Привет. есть дизайн. нужно натянуть его на движок joomla 1.5.25 думаю, все понятно. подробности исполнителю.
Верстка сайта
Доброго времени суток. Подкину работку по верстке простенького сайта. На последней странице коменты и3 группы вк
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