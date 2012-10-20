Верстка сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок240 просмотров

Доброго времени суток. Подкину работку по верстке простенького сайта. На последней странице коменты и3 группы вк

13 лет назад
VsevolodBr
Владимир 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

VitalikSV
Виталий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель! Работа выполнена качественно! Рекомендую
Сотрудничеством доволен - рекомендую.

Заявки фрилансеров

VitalikSV
Виталий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад