Наполнение сайта контентом. Необходимо знание HTML

Очень доволен работой с данным заказчиком. Заказчик очень хорошо, четко и удобно сформулировал задачу. Оплата за работу пришла в срок, как и договаривались. Очень рад был поработать и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Заказчик отличный, всем рекомендую с ним сотрудничать.