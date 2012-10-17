Наполнение сайта контентом. Необходимо знание HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок236 просмотров

Нужно наполнить небольшой сайт контентом

CMS нет, все на html

Для работы нужен скайп и возможность разобраться с задачей и оперативно ее реализовать

HTML
13 лет назад
pro3a
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

lodka89
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$220
4 дня
Всё прошло четко. Минимум вопросов, каждый этап выполнен в срок, адекватные цены. Рекомендую.
Очень доволен работой с данным заказчиком. Заказчик очень хорошо, четко и удобно сформулировал задачу. Оплата за работу пришла в срок, как и договаривались. Очень рад был поработать и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Заказчик отличный, всем рекомендую с ним сотрудничать.

Заявки фрилансеров

lodka89
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад