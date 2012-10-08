Нужно настроить корректное отображение меню навигации http://crush.su/
Вёрстка PSD-макета
Нужно сделать вёрстку для сайта из psd-макета.
Требования:
- блочная верстка;
- кроссбраузерность (IE7+, FireFox, Opera, Safari, Chrome);
- свёрстанный макет должен нормально отображаться при разных разрешениях экрана начиная от 1024х768;
- нужно сделать, чтобы центральный блок был в коде в самом верху, а остальные ниже;
- желателен небольшой вес страницы (всё, что можно вынести в css-файлы);
- желательна валидность (без фанатизма; я понимаю, что 100% валидный код никому не нужен);
- объединение картинок в спрайты.
Будет главная страница и 3-5 внутренних (внутренние от главной не будут сильно отличатся).
Оставляйте свои предложения. Понимаю, что без макета трудно назвать цену, но хотелось бы примерно понимать, что вы предлагаете. Поэтому указывайте хотя бы минимальные расценки. По возможности пишите ссылку на портфолио (если его нет на этом сайте).
Заявки фрилансеров
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